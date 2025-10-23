भीषण आग में इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल का निधन, पत्नी की हालत गंभीर

Pravesh Verma news in hindi : इंदौर के प्रतिष्ठित उद्योगपति और महिंद्रा शोरूम के संचालक प्रवेश अग्रवाल के घर आज तड़के करीब सुबह 4 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज़ थी कि पूरा घर धुएं से भर गया। दम घुटने से अग्रवाल का निधन हो गया।

आग के समय वे अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। कमरे में धुआं भर जाने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए। बताया जा रहा है कि प्रवेश की पत्नी रेखा और उनकी बेटियों की हालत भी गंभीर है। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

शोरूम में तैनात गार्ड ने बताया कि आग सबसे पहले किचन वाले हिस्से में लगी थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

प्रवेश अग्रवाल न केवल सफल व्यवसायी थे, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। प्रवेश ने नर्मदा युवा सेना भी बनाई थी।

edited by : Nrapendra Gupta