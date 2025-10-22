दिवाली की रात महापौर पुष्‍यमित्र भार्गव ने पत्नी के साथ सफाई कर्मचारियों को ऐसे दिया सरप्राइज, लोग रह गए हैरान

इंदौर में सफाई में सबसे बड़ा योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों के उस समय चेहरे खिल उठे जब शहर के महापौर पुष्‍यमित्र भार्गव ने अचानक उनके घर पहुंचकर सरप्राइज दे डाला। मौका था दिवाली का त्‍योहार। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया। खास बात है कि महापौर भार्गव अपनी पत्नी के साथ सफाईकर्मियोंके घर पहुंचे। बता दें कि सफाई मित्रों की वजह से ही इंदौर 8 बार स्वच्छता में नंबर वन बना हुआ है।





दीपावली के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी पत्नी के साथ एक महिला सफाई मित्र के घर पहुंचे और उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं और सम्‍मानित किया। यह सफाई मित्र हैं सरिता सजन वैद। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जब सफाई मित्र सरिता सजन वैद के घर पहुंचे, तो उनका पूरा परिवार हैरान रह गया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि महापौर उनके घर पहुंच गए हैं। वो भी उनके साथ दिवाली मनाने के लिए।





बता दें कि महापौर हर साल इसी तरह किसी सफाई मित्र के घर जाते हैं। इस साल वे सफाई मित्र सरिता सजन वैद के घर पहुंचे। सरिता पिछले 24 वर्षों से शहर की स्वच्छता में अपनी सेवाएं दे रही हैं। महापौर और उनकी पत्नी ने सरिता वैद के अथक परिश्रम के लिए उनका सम्मान व्यक्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया।





इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सफाई मित्र ही वे सच्चे कर्मवीर हैं, जिनकी बदौलत इंदौर लगातार स्वच्छता में देश में नंबर वन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर उनके घर जाकर शुभकामनाएं देना, समाज के प्रति उनके इस अमूल्य योगदान को सम्मान देने का एक छोटा सा प्रयास है। सफाई मित्र के घर पहुंचने के महापौर के फोटो ओर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

