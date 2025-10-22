Biodata Maker

इंदौर में फिर बढ़े क्राइम, दिवाली की रात एक के बाद एक 3 सनसनीखेज हत्‍याएं, बदमाशों ने मचाया उत्‍पात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (13:19 IST)
इंदौर में एक बार फिर से अपराधों की संख्‍या में उछाल आया है। दिवाली की रात इंदौर में तीन तीन हत्‍याओं की घटनाएं सामने आई हैं।

हैरत की बात यह है कि त्‍योहार के समय भी अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तीन अलग अलग मामलों में तीन लोगों की हत्‍या कर दी गई। दिवाली की रात पुलिस की चाक चौबंद व्‍यवस्‍थाओं के बावजूद तीन लोगों की हत्‍या कर दी गई। इन घटनाओं से एक बार फिर से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं।

मामूली विवाद में चाकू मारकर हत्‍या : इंदौर के एमआईजी क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। मृतक का नाम क्षितिज खोमने है। उसे तीन बदमाशों ने चाकू मारे। परिजनों का कहना है कि बदमाश नशे में थे। क्षितिज को परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत : इसी तरह इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र की दिग्विजय नगर मल्टी में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने गोलियां चला दीं। गोलीबारी में एक युवक महेश उर्फ बच्चू की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। गोली चलाने वाले 2 युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि महेश का आरोपियों से पुराना विवाद था। इस घटना में मंसूर और उसका साथी भी गोली लगने से घायल हुए है। दोनों मामलों में कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

दोस्‍तों ने की हिस्ट्रीशीटर की हत्‍या : तीसरी घटना पालदा क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुई। यहां 8-10 युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त राजा सोनकर की हत्या कर दी। पार्टी के दौरान कहासूनी होने पर वसीम व साथियों ने चाकू मारे। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। बता दें कि राजा भी संयोगितागंज थाने का हिस्ट्रीशीटर रहा है। कुछ दिन पहले उसे जिलाबदर किया गया था, लेकिन वह दीपावली मनाने इंदौर आया था और दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी।
Edited By: Navin Rangiyal 

