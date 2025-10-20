'दिल तोड़ने वाली हार', क्या कहा दुखी स्मृति और हरमन ने मैच के बाद

भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला वनडे विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों चार रन से मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए स्वीकार किया कि उनके आउट होने से बल्लेबाजी क्रम चरमरा गया और उनका शॉट चयन बेहतर हो सकता था।





भारत 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय अच्छी स्थिति में था लेकिन उसे आखिर में हार का सामना करना पड़ा। मंधाना ने 88 रन बनाए तथा कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ 125 और दीप्ति शर्मा के साथ 67 रन की साझेदारी की। लेकिन गलत शॉट खेलने के कारण उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इससे इंग्लैंड को वापसी का मौका मिल गया।







⁠उन्होंने कहा, ‘‘हमें बस छह रन प्रति ओवर चाहिए थे। शायद हमें खेल को और आगे ले जाना चाहिए था। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं क्योंकि विकेट पतन की शुरुआत मुझसे ही हुई थी।’’

just when i thought this day couldn't get any worse.....smriti mandhana you're above cricket you're a legend pls do NOT say this again as long as you're playing for ind we never lose your existence in this shit team is a win in itself pic.twitter.com/gKj5rdh984 — (@mandyyc0re) October 19, 2025 पहले चार मैचों में पांच गेंदबाजों के संयोजन के साथ खेलने के बाद, टीम प्रबंधन ने इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स के स्थान पर तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को लाने का फैसला किया।



मंधाना ने रविवार को मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे लगता है कि हम अपने शॉट चयन में और बेहतर कर सकते थे। इसकी शुरुआत मुझसे हुई, इसलिए मैं मानती हूं कि हमारा शॉट चयन बेहतर होना चाहिए था।''



Smriti Mandhana in tears



Smriti Mandhana in tears

India need 55 from 53 balls when she got out.#CricketTwitter #CWC25 pic.twitter.com/atl8xCAian — Female Cricket (@imfemalecricket) October 19, 2025 उन्होंने कहा, ''जेमी जैसी खिलाड़ी को बाहर करना बहुत मुश्किल फैसला था। लेकिन कभी-कभी संतुलन बनाए रखने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आगे भी ऐसा करेंगे। हम परिस्थितियों को देखकर फैसला करेंगे।''



मंधाना ने कहा, ''पिछले दो मैचों में हमने निश्चित रूप से सोचा था कि पांच गेंदबाजी विकल्प पर्याप्त नहीं हैं, विशेष कर इंदौर के सपाट विकेट पर। इसलिए हमने सोचा कि पांच गेंदबाजों के साथ उतरने से हमें नुकसान होगा।''

स्मृति मंधाना का विकेट हमारे लिए ‘टर्निंग प्वाइंट’ था : हरमनप्रीत



भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को यहां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों मिली चार रन की हार के बाद कहा कि स्मृति मंधाना का विकेट गंवाना ‘टर्निंग प्वाइंट’ रहा। स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों के बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार थी जबकि इंग्लैंड ने इस जीत से आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की।





हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, ‘‘स्मृति का विकेट हमारे लिए ‘टर्निंग प्वाइंट’ था। हमारे पास बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज थे, लेकिन पता नहीं कि चीजें कैसे बदल गईं। ’ऑफ स्पिनर दीप्ति ने 51 रन देकर चार विकेट झटककर गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जड़ा। लेकिन अपने हरफनमौला के प्रदर्शन के बावजूद टीम को जीत तक नहीं ले जा सकीं।







"Smriti's wicket was the turning point"



"Smriti's wicket was the turning point"

~ Harmanpreet Kaur after narrow defeat to England! #CricketTwitter #CWC25 #INDvENG pic.twitter.com/NWwHNOl9mJ — Female Cricket (@imfemalecricket) October 19, 2025 हरमनप्रीत ने कहा, '' यह दिल तोड़ने वाला पल है। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन हमें जीत के लिए लक्ष्य हासिल करना होगा। पिछले तीन मैचों में हमने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ''



उन्होंने कहा, ''इंग्लैंड को श्रेय जाता है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, वे लगातार गेंदबाजी करते हुए विकेट लेते रहे। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो यह बहुत बुरा लगता है। अंतिम पांच छह ओवर योजना के अनुसार नहीं गए। ''

भारत अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच गया है और उसे अंतिम सेमीफाइनल स्थान हासि करने के बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। अब बृहस्पतिवार को उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा।उन्होंने कहा, ‘‘अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। हमने बहुत कुछ सही किया, लेकिन आखिरी पांच ओवरों के बारे में हमें दोबारा सोचना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण है। ’’



