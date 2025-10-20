PM मोदी ने गोवा तट पर नौसैनिकों संग मनाई दिवाली, INS Vikrant से जवानों को किया संबोधित

Prime Minister Narendra Modi News : देशभर में आज दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय सेना का जोश बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दीवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन हैं, उनके बीच मैं दिवाली मनाने चला आता हूं।





मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन हैं, उनके बीच मैं दिवाली मनाने चला आता हूं। पीएम मोदी ने गोवा और करवार के तट से दूर स्थित भारतीय नौसेना के INS विक्रांत पोत का दौरा किया और वहां तैनात बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई।





प्रधानमंत्री ने नौसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा, आज एक तरफ मेरे सामने अनंत आकाश और समुद्र है और दूसरी तरफ यह विशाल INS विक्रांत है, जो अनंत शक्तियों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।





262 मीटर लंबा और लगभग 45000 टन विस्थापन वाला INS विक्रांत अपने पूर्ववर्ती से कहीं बड़ा और आधुनिक है। इस जहाज को चार गैस टरबाइन द्वारा संचालित किया जाता है, जिनकी कुल शक्ति 88 मेगावाट है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स है। इसे कुल करीब 20000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।

