PM मोदी ने गोवा तट पर नौसैनिकों संग मनाई दिवाली, INS Vikrant से जवानों को किया संबोधित

सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (12:37 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : देशभर में आज दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय सेना का जोश बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दीवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन हैं, उनके बीच मैं दिवाली मनाने चला आता हूं।

मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन हैं, उनके बीच मैं दिवाली मनाने चला आता हूं। पीएम मोदी ने गोवा और करवार के तट से दूर स्थित भारतीय नौसेना के INS विक्रांत पोत का दौरा किया और वहां तैनात बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई।

यह नज़ारा देख प्रधानमंत्री खुद भी भावुक दिखाई दिए। नौसेना के साथ बीच समंदर में दिवाली का जश्न मनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, INS विक्रांत पर बिताई कल की रात, इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था कि आप उमंग, उत्साह से भरे हुए थे... आपने स्वरचित गीत गाए। आपने अपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद कोई और कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन अद्भुत है। यह दृश्य हमेशा याद रहेगा। आज मेरे सामने एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ मां भारत के वीर सैनिकों की शक्ति। इस मौके पर पीएम मोदी ने INS विक्रांत की विशेष क्षमताओं की जमकर प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को ललकारा। उन्होंने कहा, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खासतौर पर सलाम करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
प्रधानमंत्री ने नौसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा, आज एक तरफ मेरे सामने अनंत आकाश और समुद्र है और दूसरी तरफ यह विशाल INS विक्रांत है, जो अनंत शक्तियों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।

262 मीटर लंबा और लगभग 45000 टन विस्थापन वाला INS विक्रांत अपने पूर्ववर्ती से कहीं बड़ा और आधुनिक है। इस जहाज को चार गैस टरबाइन द्वारा संचालित किया जाता है, जिनकी कुल शक्ति 88 मेगावाट है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स है। इसे कुल करीब 20000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
