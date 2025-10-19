दिल्ली में AQI 301 के पार, GRAP-2 लागू, किन-किन चीजों पर लगी पाबंदी

दिवाली से ठीक एक दिन पहले रविवार को दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है।





दिल्ली का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) लगातार बढ़ रहा है। आज शाम 4 बजे AQI 296 और शाम 7 बजे 302 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण को देखते हुए स्टेज-2 के तहत GRAP (Graded Response Action Plan) के सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के मुताबिक दिल्ली के AQI में सुबह से ही बढ़ोतरी देखी जा रही है और शाम 4 बजे यह 296 और शाम 7 बजे 302 दर्ज किया गया। IMD/IITM के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में AQI के और बिगड़ने की भी भविष्यवाणी की गई है।

आदेश में कहा गया है कि मौजूदा GRAP के चरण-I और II के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरी गंभीरता से लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर और न गिरे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​GRAP अनुसूची के अनुसार कड़ी निगरानी रखेंगी और उपायों को तेज करेंगी। नागरिकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे GRAP चरण-I और II के अंतर्गत नागरिक चार्टर का कड़ाई से पालन करें।

इन पर रहेंगी पाबंदियां नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे। 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंग डीजल जनरेटर चलने पर लगेगी रोक। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma