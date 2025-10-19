पप्पू यादव ने RJD चीफ पर साधा निशाना, बोले- कोई कर रहा है इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की साजिश

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में खींचतान खुलकर सामने आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव गठबंधन के नेताओं कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को एकजुट रखना है तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) जैसी पुरानी सहयोगी पार्टियों का सम्मान करना जरूरी है। यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। वह एक मर्यादित पार्टी रही है।

उसने अपना अपमान सहकर भी उसका स्वागत किया है। लेकिन आज जो हालात निकल कर बाहर आए है, इससे लगता है कि कोई बड़ी ताकत है। जो इस इंडिया ब्लॉक को तोड़ने के काम में लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। ऐसे समय पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में रहकर 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव से अपील करता हूं कि वे अपनी परंपरा छोड़ दें और सहयोगी दलों को नजरअंदाज न करे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरे लोगों से कुछ सीखिए और जीएमएम को दोबारा से महागठबंधन में जोड़ लीजिए। Edited by : Sudhir Sharma