Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पप्पू यादव ने RJD चीफ पर साधा निशाना, बोले- कोई कर रहा है इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की साजिश

Advertiesment
हमें फॉलो करें pappu yadav

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (21:47 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में खींचतान खुलकर सामने आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव गठबंधन के नेताओं कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को एकजुट रखना है तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) जैसी पुरानी सहयोगी पार्टियों का सम्मान करना जरूरी है। यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। वह एक मर्यादित पार्टी रही है।
ALSO READ: ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकट
उसने अपना अपमान सहकर भी उसका स्वागत किया है। लेकिन आज जो हालात निकल कर बाहर आए है, इससे लगता है कि कोई बड़ी ताकत है। जो इस इंडिया ब्लॉक को तोड़ने के काम में लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
ALSO READ: अयोध्या में बना दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख से ज्यादा दीपों की रोशनी से जगमगाई राम की पैड़ी, CM योगी बोले- बिना रुके, बिना झुके विकास की यात्रा जारी रहेगी
पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। ऐसे समय पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में रहकर 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव से अपील करता हूं कि वे अपनी परंपरा छोड़ दें और सहयोगी दलों को नजरअंदाज न करे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरे लोगों से कुछ सीखिए और जीएमएम को दोबारा से महागठबंधन में जोड़ लीजिए। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels