AIMIM ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की कौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है।
2020 के चुनाव में जीते अख्तरुल इमान को पार्टी ने अमौर से टिकट दिया है। पार्टी ने ढाका से राणा रणजीत सिंह, सिवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज से अनस सलाम को चुनाव मैदान में उतारा है।
उल्लेखनीय है कि एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनावों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पार्टी ने 2020 के चुनावों में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि, चुनाव के बाद पार्टी के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इससे अख्तरुल इमान विधानसभा में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक रह गए।
edited by : Nrapendra Gupta