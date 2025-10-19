Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकट

Advertiesment
हमें फॉलो करें owaisi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (14:29 IST)
Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दिन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीद्वारों की सूची भी जारी कर दी। ALSO READ: बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी का प्रचार प्लान तैयार, छठ पूजा पर 4 दिन में करेंगे 12 रैलियां
 
AIMIM ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की कौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है।
 
2020 के चुनाव में जीते अख्तरुल इमान को पार्टी ने अमौर से टिकट दिया है। पार्टी ने ढाका से राणा रणजीत सिंह, सिवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज से अनस सलाम को चुनाव मैदान में उतारा है। 
उल्लेखनीय है कि एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनावों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पार्टी ने 2020 के चुनावों में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि, चुनाव के बाद पार्टी के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इससे अख्तरुल इमान विधानसभा में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक रह गए।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels