दिवाली पर नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, जानिए कितनी है कीमत

WD Entertainment Desk

, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (16:07 IST)
बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। दिवाली 2025 पर यह कपल अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आलिया और रणबीर मुंबई में अपने नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। 
 
आलिया और रणबीर के इस बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। बीते काफी समय से यह बंगला बन रहा है। आलिया और रणबीर अक्सर अपने घर का काम देखने जाते रहते थे। अब गृह प्रवेश की जानकारी कपल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है। 
 
webdunia
वायरल स्टेटमेट में लिखा है, प्रिय मीडिया मित्रों, दिवाली का मतलब कृतज्ञता और नई शुरुआत है। जैसे ही हम अपने नए घर में कदम रख रहे हैं, हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी और हमारे परिवार, घर और अच्छे पड़ोसियों की प्राइवेसी का ध्यान हमेशा रखेंगे। इस त्योहार के मौसम में हम आपको और आपके परिवार को अपना सारा प्यार भेजते हैं। शुभ दीपावली!- आलिया और रणबीर।
 
बता दें कि यह बंगला मुंबई के पाली हिल में कपूर खानदान के पुराने 'कृष्ण राज' बंगले की जगह पर बनाया गया ह। यह शानदार छह मंजिला बंगला है, जो ररबीर की दादी कृष्ण राज कपूर के नाम पर है। बताया जा रहा है कि रणबीर ने अपने बंगले को बेटी राहा के नाम पर रजिस्टर कराया है। 

