Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 20 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Deepawali 2025 Rashifal: करियर: आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आप नए लक्ष्यों पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी। रिश्तों में नयापन और जोश रहेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। दीपावली पर किए गए निवेश भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। खर्चों पर संतुलन बनाए रखें।

वृषभ (Taurus) करियर: आपकी मेहनत और समर्पण को पहचान मिलेगी। व्यवसाय में स्थिरता आएगी। किसी बड़े निवेश या डील पर मुहर लग सकती है।

लव: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है।

धन: मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। धन संचय और बचत की योजनाओं में सफलता मिलेगी। आभूषण या संपत्ति खरीद सकते हैं।

स्वास्थ्य: रूप-सौंदर्य में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन मीठे का सेवन सीमित रखें।

उपाय: दीपावली पूजा में मां लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित करें और 'श्री सूक्त' का पाठ करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आपकी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। नए व्यापारिक संपर्क स्थापित होंगे, जो लाभदायक सिद्ध होंगे।

लव: आपका बातचीत का तरीका रिश्तों में मधुरता लाएगा। दोस्तों और करीबियों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटी यात्राओं से भी धन लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर खर्च संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी। तनाव से बचने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटें।

उपाय: लक्ष्मी पूजा के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दाल का दान करें।

कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। घर से संबंधित व्यापार में वृद्धि होगी। भावनात्मक स्थिरता कार्य में सफलता दिलाएगी।

लव: पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। यह दिन परिवार और घर को समर्पित रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं।

धन: घर और वाहन पर खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना है। धन की आवक सामान्य बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: खानपान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट संबंधी समस्या हो सकती है। मन शांत और संतुष्ट रहेगा।

उपाय: लक्ष्मी पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें। देवी लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाई अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: आपके आत्मविश्वास और प्रभाव में वृद्धि होगी। उच्च पदस्थ लोगों से संबंध मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके फैसलों को महत्व मिलेगा।

लव: आपका पार्टनर आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा। प्रेम संबंधों में उत्साह और सम्मान बना रहेगा।

धन: आपको किसी सरकारी स्रोत या बड़े व्यक्ति के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। निवेश पर रिटर्न मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। उपाय: दीपावली की रात पूजा के बाद सूर्य कवच स्तोत्र का पाठ करें। पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें।

कन्या (Virgo) करियर: आपके श्रम और समर्पण का फल मिलेगा। सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ संबंध सुधरेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ है।

लव: प्रेम जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, लेकिन शाम को सब ठीक हो जाएगा। पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धन: बचत और खर्चों का उचित प्रबंधन कर पाएंगे। कर्ज मुक्ति के लिए प्रयास सफल होंगे। अचानक कोई लाभ मिल सकता है।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी के व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। कला, सौंदर्य या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है। नए अनुबंध हो सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। पार्टनर के साथ मिलकर त्योहार का आनंद उठाएंगे। विवाह के योग मजबूत होंगे।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आने की संभावना है। आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन आगमन होगा।

स्वास्थ्य: आपका मन प्रसन्न और शरीर ऊर्जावान रहेगा। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान देंगे।

उपाय: दीपावली पर मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको गुप्त रूप से सहयोग मिल सकता है। रिसर्च या तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ें। पार्टनर के साथ अंतरंग संबंध मजबूत होंगे।

धन: गुप्त स्रोतों से या पैतृक धन से लाभ हो सकता है। उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें।

उपाय: पूजा के बाद घर की दक्षिण-पूर्व दिशा/ आग्नेय कोण में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, विदेश या धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता और पारदर्शिता रहेगी। पार्टनर से भविष्य के लिए प्रेरणा मिलेगी। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी।

धन: आय में वृद्धि होगी। निवेश के लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनाएं। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भाग-दौड़ से बचें।

उपाय: लक्ष्मी पूजा के बाद घर के मंदिर में पीले रंग के फूल चढ़ाएं। गरीबों को मिठाई दान करें।

मकर (Capricorn) करियर: आपके कर्म और परिश्रम का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रमोशन या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता और वफादारी रहेगी। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की ठोस योजनाएं बनाएंगे।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति या उच्चाधिकारियों के सहयोग से धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: हड्डी और जोड़ों से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। काम के बीच में आराम जरूर करें।

उपाय: दीपावली की रात पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं, वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए और बड़े बदलावों की तैयारी करें। सामाजिक संगठनों या बड़े समूहों से लाभ होगा। नवाचारों से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में नए विचार और प्रयोग करेंगे। दोस्तों के माध्यम से प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं।

धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। सामाजिक गतिविधियों पर खर्च होगा। अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चिंता और तनाव से दूर रहें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय: लक्ष्मी पूजा में देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। तिजोरी में पीली कौड़ी रखें।

मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा जातकों के लिए विदेश या दूर स्थान से लाभ के योग हैं। कला, अध्यात्म या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का प्रयास करें।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी धार्मिक या दान-पुण्य के कार्य पर धन खर्च हो सकता है। बचत पर ध्यान दें।