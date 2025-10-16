Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन प्रदोष काल और स्थिर लग्न में करना सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि स्थिर लग्न में की गई पूजा से मां लक्ष्मी उसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करती हैं, जिससे घर में सुख-समृद्धि और स्थायित्व आता है। इसी कारण महालक्ष्मी पूजन स्थिर लग्न में करना अति उत्तम रहता है। इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वृष, सिंह, वृश्चिक व कुम्भ स्थिर लग्न होती है। इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष के स्थिर लग्न मुहूर्त निम्न है:-