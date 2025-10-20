dipawali

दिवाली पर शेयर बाजार में बहार, 21 अक्टूबर को होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (12:01 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : शुरुआती कारोबार में आज शेयर बाजारों में तेजी रही। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 704.37 अंक बढ़कर 84,656.56 पर पहुंच गया. दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 216.35 अंक बढ़कर 25,926.20 पर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी और विदेशी निवेशकों की लिवाली के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले। वैश्विक बाजारों में जोरदार तेजी से भी स्थानीय बाजारों को समर्थन मिला। पल पल की जानकारी..

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोवा तट पर नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर वहां मौजूद जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आईएनएस व्रिकांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। जो दुश्मन के होश उड़ा दे वो विक्रांत है। यह स्वेदशी सैन्य क्षमता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने नौसेना के जवानों के साथ पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न दिवाली के जश्न के साथ मनाया। 

