ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में रोका अंग्रेजो का विजय रथ, 6 विकेटों से हराया

WD Sports Desk

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (09:35 IST)
ENGvsIND ऐनाबेल सदरलैंड (तीन विकेट/नाबाद 98 ) और एशले गार्डनर ( दो विकेट/ नाबाद 104) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने बुधवार को महिला एकदिवसीय विश्वकप के 23वें मुकाबले में इंग्लैंड को 57 गेंदे शेष रहते छह विकेट से हरा दिया।

आज यहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्ल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट 244 का स्कोर बनाया। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने 105 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन की पारी खेली। उनके अलावा एलिस कैप्सी (38) और चार्ली डीन (26) ने उपयोगी योगदान देते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया।

ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने तीन विकेट लिए। एशले गार्डनर और सोफी मोलिन्यू को दो-दो विकेट मिले। अलाना किंग ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

245 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे। फीबी लिचफील्ड (एक) जॉर्जिया वॉल (छह), ऐलिसा पेरी (13) और बेथ मूनी (20) रन बनाकर आउट हुई ऐसे संकट की घड़ी में सदरलैंड और गार्डनर ने 180 रनों की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को 40.3 ओवरों में 248 का स्कोर कर जीत दिला दी। ऐनाबेल सदरलैंड ने 112 गेंदों में नौ चौके और एक छक्का लगाते हुए (नाबाद 98) रन बनाये। एशले गार्डनर ने 73 गेंदों में 16 चौके लगाते हुए नाबाद 104 रनों की पारी खेली।

इंग्लैंड की ओर से लिंसी स्मिथ ने दो विकेट लिये। लॉरेन बेल और सोफी एकल्सटन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

