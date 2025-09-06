Scorpio और Thar हुई सस्ती, 1.56 लाख तक घटी Mahindra की कारों की कीमतें

महिंद्रा ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से अपने वाहनों की कीमतों में 1.56 लाख रुपए तक की कटौती की घोषणा की। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 22 सितंबर से वाहनों पर कर कटौती की घोषणा के बाद अपने यात्री वाहनों के दाम घटाने वाली यह तीसरी कंपनी है। इससे पहले टाटा मोटर्स और रेनॉ इंडिया ने 22 सितंबर से कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।