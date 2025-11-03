शुरुआती कारोबार में Share Bazaar गिरावट से उबरा, Sensex फिर 84000 के पार, Nifty में भी आई तेजी

Share Market Update News : सोमवार यानी आज शेयर बाजार ने गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन 2 घंटे की ट्रेड के बाद अचानक सेंसेक्स और निफ्टी ने पलटी मार दी। इस बीच दोनों इंडेक्‍स गिरावट से उबरते हुए नजर आए। सेंसेक्स जहां 84000 के पार निकल गया, तो वहीं निफ्टी भी तेज चाल चलता नजर आया। सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 95,447.38 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही।

शुरुआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एवियशन, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर 5.27 प्रतिशत से लेकर 0.25 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे।

अभी तक के कारोबार में 2250 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1342 शेयर मुनाफा कमाकर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 908 शेयर नुकसान उठाकर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 10 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे।

बाजार खुलते ही बिकवाली शुरू हो जाने की वजह से थोड़ी देर में निफ्टी गिरकर 25645.50 अंक तक पहुंच गया। इसके बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाकर बाजार को सहारा देने की कोशिश की, जिससे इस सूचकांक ने रिकवरी करना शुरू कर दिया।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 95,447.38 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। शीर्ष 10 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई।

