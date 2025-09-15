navratri 2025 predictions: नवरात्रि पर बन रहा महालक्ष्मी राजयोग, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत

navratri 2025 predictions: नवरात्रि का समय मां दुर्गा की आराधना के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों की चाल में परिवर्तन कई शुभ योगों का निर्माण करता है, जिनका सीधा प्रभाव हमारी राशियों और जीवन पर पड़ता है। इस साल शारदीय नवरात्रि के दौरान एक बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है - महालक्ष्मी राजयोग। यह योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है।





पंचांग के अनुसार, साल 2025 में नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर, सोमवार को हो रहा है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। इसी बीच, 24 सितंबर को चंद्रमा अपनी चाल बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में पहले से ही पराक्रमी ग्रह मंगल मौजूद हैं।





महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण

ज्योतिष शास्त्र में धन और सुख के कारक चंद्रमा और साहस और ऊर्जा के ग्रह मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह धन-धान्य, समृद्धि और सफलता लेकर आता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है।





किन राशियों पर होगा विशेष प्रभाव?

इस महालक्ष्मी राजयोग का कुछ राशियों पर विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

• तुला राशि: इस राजयोग का निर्माण आपकी राशि में ही हो रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक लाभ आपको ही मिलेगा। इस दौरान आपके धन-धान्य और संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति मिल सकती है और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। यह समय आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि करेगा।

• मकर राशि: इस योग से मकर राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। आपको करियर में शानदार सफलता मिल सकती है और आपके काम को बड़े पैमाने पर सराहना मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। यह योग आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा।

• कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग बेहद शुभ साबित होगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। सामाजिक जीवन में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी।





