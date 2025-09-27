Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का छठा दिन, अपने प्रियजनों को भेजें ये 8 खास भावपूर्ण शुभकामना संदेश

How to Write Navratri Wishes:
नवरात्रि का छठा दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप 'मां कात्यायनी' को समर्पित है। मां कात्यायिनी शक्ति, साहस और विजय की देवी हैं। उनकी उपासना से जीवन के सभी संकट, भय और बाधाएं दूर होती हैं। यहां प्रस्तुत हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के छठे दिन (षष्ठी तिथि) के लिए एकदम खास, संस्कारी और भावपूर्ण शुभकामना संदेश, जिसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या SMS के जरिए अपनों को भेज सकते हैं।
शारदीय नवरात्रि के छठे दिन के खास शुभकामना संदेश:
नवरात्रि के छठे दिन,
मां कात्यायिनी आपको हर मुश्किल से लड़ने की
शक्ति और साहस प्रदान करें।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
मां कात्यायनी का आशीर्वाद
आपके जीवन को शक्ति,
शांति और समृद्धि से भर दे।
शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं! जय माता दी!
शक्ति की देवी,
मां कात्यायनी करें आपके जीवन को*
हर बंधन से मुक्त और सफलता से पूर्ण।
शुभ षष्ठी नवरात्रि –
जय माता दी
मां कात्यायनी करें हर संकट दूर,
मिले आपको प्रेम, सौभाग्य भरपूर।
शक्ति से भर दे जीवन की हर राह,
नवरात्रि के छठे दिन मिले मां का खास साथ।
शुभकामनाएं – जय माता दी!
देवी कात्यायिनी की कृपा से,
आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आएं।
आपका हर सपना सच हो।
शुभ नवरात्रि!
मां कात्यायिनी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे,
वे आपको सभी बाधाओं से बचाएं और
आपके जीवन में सफलता लाएं।
Happy Navratri Day 6!
छठे दिन की पूजा से मिले
आपको मनचाहा वरदान,
और हर क्षेत्र में मिले सफलता का सम्मान।
जय मां कात्यायिनी!
मां कात्यायिनी आपकी सभी परेशानियों को
दूर करें और आपके जीवन को
प्रेम और आनंद से भर दें।
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।