Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, होगी मां चंद्रघंटा की पूजा, आज सभी को भेजें ये खास शुभकामना स्टेटस

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (10:01 IST)

Sharad Navratri 3rd day Massages: शारदीय नवरात्रि 2025 तृतीया तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं! आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है – जो सौंदर्य, शांति और शक्ति की प्रतीक हैं। उनका यह स्वरूप भक्तों के कष्टों को दूर कर, जीवन में विजय और आनंद का संचार करता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन, देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा भक्तों को साहस और निडरता प्रदान करती हैं।





- नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें।

आपको सुख-शांति और समृद्धि मिले। नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

- देवी चंद्रघंटा की कृपा से, आपके जीवन में साहस, निडरता और शक्ति का संचार हो।

आप हर चुनौती का सामना करें। शुभ नवरात्रि! - मां चंद्रघंटा आपके मन को शांत और आपके भीतर की

नकारात्मकता को नष्ट करें। नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत-बहुत बधाई! - ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः।

मां का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाए। Happy Navratri Day 3!

- तीसरे दिन की पूजा से मिले आपको असीम शक्ति, हर कार्य में मिले सफलता।

जय मां चंद्रघंटा! मां चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन में बजें सफलता की घंटा।

डर मिटे, कर्म बढ़े — और हर दिशा से मिले मंगल संकेत। शुभ शारदीय नवरात्रि – तृतीया तिथि की मंगलकामनाएं!

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।