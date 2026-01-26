rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(दशमी तिथि)
  • तिथि- माघ शुक्ल दशमी
  • ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:25 से 06:18 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त- दशमी, रोहिणी व्रत
  • राहुकाल: दोपहर 12:34 से 01:55 तक
webdunia






गुप्त नवरात्रि की महानंदा नवमी, मंगल शक्ति का दिव्य संयोग, जानिए महत्व और खास 3 उपाय

Advertiesment
हमें फॉलो करें माता दुर्गा और गुप्त नवरात्रि

WD Feature Desk

, सोमवार, 26 जनवरी 2026 (18:20 IST)
भारतीय कालगणना के अनुसार, 27 जनवरी 2026 का सूर्योदय एक अत्यंत ऊर्जस्वित और आध्यात्मिक तरंगों से भरे दिन की शुरुआत करेगा। इस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे सनातन धर्म में 'महानंदा नवमी' के पावन नाम से जाना जाता है। यह दिन केवल एक सामान्य तिथि नहीं, बल्कि माघ गुप्त नवरात्रि की पूर्णाहुति का महापर्व भी है, जहाँ साधक अपनी नौ दिनों की गुप्त साधना को विश्राम देकर शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं।
 

1. महानंदा नवमी (गुप्त नवरात्रि समापन)

महानंदा नवमी: माघ मास की इस नवमी को 'महानंदा नवमी' कहा जाता है। यह दिन देवी दुर्गा की विशेष उपासना और गुप्त नवरात्रि की पूर्णाहुति का दिन होता है।
महत्व: यह दिन दरिद्रता के नाश और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अचूक माना जाता है।
क्या करें: इस दिन देवी के 'नंदा' स्वरूप की पूजा और दीप दान करने से घर में स्थाई लक्ष्मी का वास होता है।
 

2. मंगलवार और नवमी का संयोग (अंगारक प्रभाव)

तेजस्वी: मंगलवार के दिन नवमी तिथि का होना ज्योतिष में बहुत 'तेजस्वी' माना जाता है।
हनुमान पूजा: चूंकि यह दिन हनुमान जी (मंगल के कारक) और देवी (शक्ति) दोनों का है, इसलिए शत्रुओं पर विजय पाने और साहस बढ़ाने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है।
सावधानी: मंगल और नवमी का संयोग थोड़ा उग्र होता है, इसलिए इस दिन वाद-विवाद से बचना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाना चाहिए।
 
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन मंगलवार का होना सोने पर सुहागा जैसा है। नवमी तिथि और मंगलवार का यह दुर्लभ मिलन 'शक्ति' और 'साहस' का एक ऐसा केंद्र बनाता है, जो शत्रुओं पर विजय, कर्ज से मुक्ति और जीवन की समस्त बाधाओं को भस्म करने की क्षमता रखता है। आकाश मंडल में चंद्रमा इस दिन मेष राशि और भरणी नक्षत्र में संचार करेंगे, जिससे 'रवि योग' जैसा शुभ फलदायी संयोग निर्मित होगा।
 

3. ज्योतिषीय योग और नक्षत्र

नक्षत्र: इस दिन चंद्रमा भरणी नक्षत्र (शुक्र का नक्षत्र) में रहेंगे। भरणी नक्षत्र 'यम' देव का है, जो अनुशासन और न्याय के प्रतीक हैं।
योग: इस दिन 'रवि योग' का निर्माण हो रहा है। रवि योग सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाला और कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है।
चंद्रमा की स्थिति: चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जो जातक के भीतर नई ऊर्जा और नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करेगा।
 

4. विशेष 3 उपाय (Remedies)

कर्ज मुक्ति के लिए: इस दिन 'ऋणमोचक मंगल स्तोत्र' का पाठ करना बेहद प्रभावशाली रहेगा।
सौभाग्य के लिए: गुप्त नवरात्रि की नवमी होने के कारण कन्या पूजन करना या छोटी कन्याओं को मीठा खिलाना बहुत शुभ फल देगा।
लाल वस्तुओं का दान: चूंकि मंगलवार है, इसलिए मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करने से मंगल ग्रह की प्रतिकूलता दूर होती है।
 
संक्षेप में:
27 जनवरी 2026 का दिन 'शक्ति की पूर्णता' का दिन है। यदि आप अपने करियर या व्यापार में किसी बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं, तो इस दिन माँ दुर्गा और हनुमान जी की संयुक्त आराधना आपके लिए चमत्कारिक परिणाम दे सकती है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

27 January Birthday: आपको 27 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels