आज के शुभ मुहूर्त

(दुर्गाष्टमी )
  • तिथि- आश्विन शुक्ल अष्टमी
  • शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-श्री दुर्गाष्टमी
  • राहुकाल- दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
webdunia






Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन करें 10 अचूक उपाय, छप्पर फाड़ के आएगा धन

WD Feature Desk

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (16:33 IST)
Shardiya Navratri 2025: नवमी तिथि को मां दुर्गा के नौवें स्वरूप, मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और इस दिन किए गए उपाय बहुत फलदायी माने जाते हैं, खासकर धन और समृद्धि के लिए। यहां लाल किताब और अन्य ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर 10 ऐसे सरल और अचूक उपाय दिए गए हैं जो धन प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। ये सभी उपाय बहुत ही सरल हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ करने से निश्चित ही आपको धन और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी।
 
1. कमल गट्टे की माला: मां दुर्गा को कमल का फूल बहुत प्रिय है। नवमी के दिन 108 कमल गट्टे की माला पर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। यह उपाय धन-धान्य की वृद्धि करता है।
 
2. कन्या पूजन: नवमी पर नौ कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, दक्षिणा और मिठाई भेंट करें। ऐसा करने से मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं।
 
3. लाल चुनरी और नारियल: मां दुर्गा को लाल रंग की चुनरी और पानी वाला नारियल अर्पित करें। चुनरी में 5 रुपए के सिक्के बांधकर माता के चरणों में रखें। यह उपाय कारोबार में तरक्की लाता है।
 
4. तांबे का सिक्का: अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर तांबे का एक सिक्का रखें। इससे धन में वृद्धि होती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है।
 
5. लौंग और कपूर का उपाय: एक कटोरी में लौंग और कपूर जलाएं और इसकी धूप पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं।
 
6. पीपल के पत्ते पर घी का दीपक: नवमी की रात को घी का दीपक जलाकर उसे एक पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन की प्राप्ति होती है।
 
7. चांदी की छोटी डिब्बी: एक छोटी चांदी की डिब्बी में केसर, चावल और कमल के फूल डालकर अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय स्थायी धन लाभ के लिए बहुत प्रभावी है।
 
8. पीली सरसों और कपूर: नवमी के दिन पीली सरसों को कपूर के साथ जलाकर घर के मुख्य द्वार के पास रखें। इससे बुरी नजर और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
 
9. गाय को रोटी खिलाएं: सुबह के समय गाय को गुड़ी मिलाकर रोटी खिलाएं। यह उपाय घर में सुख-शांति और समृद्धि लाता है।
 
10. गणेश जी की पूजा: किसी भी शुभ कार्य या उपाय से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। नवमी के दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, इससे आपके सभी कार्य बिना बाधा के पूरे होते हैं और धन लाभ होता है।

