Odisha Assembly Election : बीजद ने चुनावी मैदान में उतारे 80 वर्षीय 2 उम्मीदवार, जानिए दोनों कहां से लड़ेंगे चुनाव

BJD fields two 80 year old candidates in Odisha assembly elections : ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (BJD) ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 80 वर्षीय 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। बीजद ने गंजाम जिले की बरहामपुर विधानसभा सीट से 80 वर्षीय रमेशचंद्र च्याउपटनायक को मैदान में उतारा है। पार्टी के 80 वर्षीय दूसरे उम्मीदवार बद्रीनारायण पात्रा हैं, जिन्हें बीजद ने क्योंझर जिले के घासीपुरा विधानसभा क्षेत्र से फिर से उम्मीदवार बनाया है।