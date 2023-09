भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी कब है 2023, क्यों कहते हैं इसे हेरम्ब संकष्टी, जानें महत्व और मंत्र

क्यों कहते हैं इसे हेरम्ब संकष्टी:- Why is it called Heramba Sankashti?

भगवान श्री गणेशजी का एक नाम हेरम्ब भी है। आठ भुजाधारी और गौर वर्ण शरीर वाले गणेश जी हेरम्ब गणपति जी के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए भाद्रपद की संकष्टी चतुर्थी को हेरम्ब चतुर्थी कहते हैं। प्रत्येक चतुर्थी के अलग अलग नाम हैं।