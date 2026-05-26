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जून माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों लिस्ट

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Fast and festival list of June 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (14:59 IST) Updated Date: Tue, 26 May 2026 (15:04 IST)
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Fast and festival list of June 2026: वर्ष 2026 के जून माह में ज्येष्ठ माह का अधिकमास 15 जून तक रहेगा इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ माह प्रारंभ होगा, जो 29 जून तक रहेगा। 30 जून से आषाढ़ माह प्रारंभ हो जाएगा। चलिए जानते हैं जून माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट।
 
03 जून (बुधवार): विभुवन संकष्टी चतुर्थी
07 जून (रविवार): अधिक भानु सप्तमी
08 जून (सोमवार): अधिक कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
11 जून (गुरुवार): परम एकादशी (अधिकमास की एकादशी)
12 जून (शुक्रवार): प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)
13 जून (शनिवार): मासिक शिवरात्रि
15 जून (सोमवार): ज्येष्ठ अधिक अमावस्या (अधिकमास समाप्त), मिथुन संक्रांति
17 जून (बुधवार): महाराणा प्रताप जयंती
21 जून (रविवार): भानु सप्तमी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (साल का सबसे बड़ा दिन)
22 जून (सोमवार): धूमावती जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी
23 जून (मंगलवार): महेश नवमी
25 जून (गुरुवार): निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती (बिना पानी के रखा जाने वाला साल का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी व्रत)
27 जून (शनिवार): शनि प्रदोष व्रत
29 जून (सोमवार): वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, संत कबीर दास जयंती
30 जून (मंगलवार): आषाढ़ मास का प्रारंभ
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