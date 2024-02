माघ पूर्णिमा के दिन क्या-क्या करते हैं?

What do the day of Magh Purnima : वर्ष 2024 में माघी पूर्णिमा का पावन पर्व शनिवार, 24 फरवरी को मनाया जा रहा है। हिन्दू धर्मग्रंथों के अनुसार माघ मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में स्नान-पूजा, दानादि कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है।