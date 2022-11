क्यों मनाई जाती है नाग दिवाली?

क्या महत्व है नाग दिवाली का | What is the significance of Nag Diwali:

1. नाग दीपावली पर नाग पूजा का विशेष महत्व है। इस अवसर पर घरों में रंगोली बनाकर नाग के प्रतीक के सामने दीपक लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है।