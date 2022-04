9 अप्रैल, मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी व्रत, जानिए गणेश पूजन के शुभ मुहूर्त, सरल विधि और चंद्रोदय का समय

कैसे करें गणेश पूजा How to do Ganesh Puja:

1. इस दिन प्रात:काल स्नान-ध्यान से निवृत हो भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापित करके कलश की पूजा करें।