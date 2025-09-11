Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियत

संजा, जिसे 'संजा बाई' भी कहा जाता है, मालवा या मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक लोकपर्व है। यह पर्व प्रकृति, लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम है, जो मुख्य रूप से लड़कियों की रचनात्मकता और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है।

यह पर्व कुंवारी लड़कियों द्वारा भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक मनाया जाता है। ये 16 दिन पितृ पक्ष के साथ आते हैं। इस दौरान, यु‍वतियां प्रतिदिन शाम के समय गोबर और फूलों से घर की दीवारों पर संजा के सुंदर भित्तिचित्र बनाती हैं और लोकगीत गाती हैं।