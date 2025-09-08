ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Shradh Paksha 2025: पितृ पक्ष की प्रमुख श्राद्ध तिथियां, कुतुप काल और शुभ मुहूर्त की लिस्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें श्राद्ध पक्ष तिथि लिस्ट 2025

WD Feature Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (16:30 IST)
Shradh Paksha Date List 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं जो 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। जानिए श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण तिथियां और किस तिथि को कौनसा श्राद्ध करना चाहिए। इसी के साथ ही जानिए श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म और ब्राह्मण भोज के लिए कुतुप काल, रोहिणी काल और अपराह्न काल का मुहूर्त।
पितृ पक्ष तारीख  तिथियां कुतुप मुहूर्त रौहिण मुहूर्त अपराह्न काल
7 सितंबर 2025, रविवार पूर्णिमा श्राद्ध 11:54 AM से 12:44 PM 12:44 PM से 01:34 PM 01:34 PM से 04:05 PM
8 सितंबर 2025, सोमवार प्रतिपदा श्राद्ध 11:53 AM से 12:44 PM से 01:34 PM 01:34 PM से 04:04 PM
9 सितंबर 2025, मंगलवार द्वितीया श्राद्ध 11:53 AM से 12:43 PM 12:43 PM से 01:33 PM 01:33 PM से 04:03 PM
10 सितंबर 2025, बुधवार तृतीया श्राद्ध 11:53 AM से 12:43 PM 12:43 PM से 01:33 PM 01:33 PM से 04:02 PM
10 सितंबर 2025, बुधवार चतुर्थी श्राद्ध 11:53 AM से 12:43 PM 12:43 PM से 01:33 PM 01:33 PM से 04:02 PM
11 सितंबर 2025, गुरुवार पंचमी श्राद्ध 11:53 AM से 12:42 PM 12:42 PM से 01:32 PM 01:32 PM से 04:02 PM
12 सितंबर 2025, शुक्रवार षष्ठी श्राद्ध 11:53 AM से 12:42 PM 12:42 PM से 01:32 PM 01:32 PM से 04:02 PM
13 सितंबर 2025, शनिवार सप्तमी श्राद्ध 11:52 AM से 12:42 PM 12:42 PM से 01:31 PM 01:31 PM से 04:00 PM
14 सितंबर 2025, रविवार अष्टमी श्राद्ध 11:52 AM से 12:41 PM 12:41 PM से 01:31 PM 01:31 PM से 03:59 PM
15 सितंबर 2025, सोमवार नवमी श्राद्ध 11:51 AM से 12:41 PM 12:41 PM से 01:30 PM 01:30 PM से 03:58 PM
16 सितंबर 2025, मंगलवार दशमी श्राद्ध 11:51 AM से 12:41 PM 12:41 PM से 01:30 PM 01:30 PM से 03:57 PM
17 सितंबर 2025, बुधवार एकादशी श्राद्ध 11:51 AM से 12:41 PM 12:41 PM से 01:30 PM 01:30 PM से 03:56 PM
18 सितंबर 2025, गुरुवार द्वादशी श्राद्ध 11:51 AM से 12:39 PM 12:39 PM से 01:28 PM 01:28 PM से 03:55 PM
19 सितंबर 2025, शुक्रवार त्रयोदशी श्राद्ध 11:51 AM से 12:39 PM 12:39 PM से 01:28 PM 01:28 PM से 03:55 PM
20 सितंबर 2025, शनिवार चतुर्दशी श्राद्ध 11:50 AM से 12:39 PM 12:39 PM से 01:27 PM 01:27 PM से 03:54 PM
21 सितंबर 2025, रविवार सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध 11:51 AM से 12:38 PM 12:38 PM से 01:27 PM 01:27 PM से 03:53 PM

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels