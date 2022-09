क्यों और कैसे मनाते हैं ओणम का त्योहार?

क्यों मनाते हैं ओणम का त्योहार- Why celebrate the festival of Onam?

कैसे मनाते हैं ओणम का त्योहार- How is the festival of Onam celebrated?

1. यह पर्व 10 दिन तक चलता है। खासकर केरल में 10 दिन तक इस उत्सव की धूम रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार, भगवान गणेश की और श्रावण देवता की पूजा होती है।