आत्मविश्वास से भरी लवलीना क्वार्टर फाइनल में, 5-0 से जीता मुकाबला

#TokyoOlympics2020 #Bronze medalist Lovlina Borgohain clinches a superb 5-0 victory over Norway's Sunniva Hofstad at the #Paris2024Olympics.



Let the #Cheer4Bharat chants ring out loud!



Tune in to DD Sports and Jio Cinema to watch live!#OlympicsOnJioCinema pic.twitter.com/aJfDqXVd0Q