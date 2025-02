महाकुंभ से लौटने के बाद क्यों सीधे जाना चाहिए घर, तुरंत ना जाएं इन जगहों पर

Why avoid certain places after returning from Maha Kumbh: महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मेले में स्नान और पूजा-अर्चना करने के लिए आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ से लौटते समय कुछ जगहों पर जाने से बचना चाहिए? ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, महाकुंभ से लौटने के बाद कुछ जगहों पर जाने से लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो जगहें और क्या हैं इसके कारण।





महाकुंभ से लौटने के बाद क्यों नहीं जाना चाहिए कुछ जगहों पर?

महाकुंभ में स्नान और पूजा-अर्चना करने से श्रद्धालुओं को एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा सकारात्मक और पवित्र होती है। लेकिन कुछ जगहों पर जाने से यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए, महाकुंभ से लौटने के बाद कुछ जगहों पर जाने से बचना चाहिए।





कौन सी हैं वो जगहें?

श्मशान घाट: श्मशान घाट एक अशुभ स्थान माना जाता है। यहाँ जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए, महाकुंभ से लौटने के बाद श्मशान घाट जाने से बचना चाहिए।

श्मशान घाट एक अशुभ स्थान माना जाता है। यहाँ जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए, महाकुंभ से लौटने के बाद श्मशान घाट जाने से बचना चाहिए। सुनसान जगह: सुनसान जगह पर भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए।

सुनसान जगह पर भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। किसी मृतक के घर: यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और वहाँ मातम का माहौल हो, तो ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए।

यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और वहाँ मातम का माहौल हो, तो ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए। मंदिर: कुछ लोग महाकुंभ से लौटने के बाद तुरंत मंदिर चले जाते हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार, महाकुंभ से लौटने के बाद कुछ समय तक अपने घर पर रहना चाहिए और फिर मंदिर जाना चाहिए। ALSO READ: महाकुंभ के दौरान क्यों हठयोगी नहीं काटते हैं अपने नाखून और बाल, क्या हैं हठयोग के अनोखे नियम

क्या हैं इसके कारण?

ऊर्जा का प्रभाव: महाकुंभ से लौटने के बाद व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। इन जगहों पर जाने से यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है।

महाकुंभ से लौटने के बाद व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। इन जगहों पर जाने से यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव: कुछ जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसी जगहों पर जाने से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

महाकुंभ से लौटने के बाद क्या करें?

महाकुंभ से लौटने के बाद सबसे पहले अपने घर जाएं।

कुछ समय तक अपने घर पर रहें।

अपने घर को साफ सुथरा रखें।

अपने घर में गंगाजल छिड़कें।

कुछ समय बाद आप मंदिर जा सकते हैं। महाकुंभ एक पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाकुंभ से लौटने के बाद कुछ जगहों पर जाने से बचकर आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।