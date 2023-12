राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा किस दिन लेंगे शपथ? तारीख आ गई सामने

Swearing in ceremony in Rajasthan on 15th December : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की मंगलवार को यहां हुई बैठक में शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया।