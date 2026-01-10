Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, 30 मीटर तक मचाया उत्पात, 16 लोगों को कुचला

Advertiesment
हमें फॉलो करें jaipur accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जयपुर , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (09:55 IST)
Jaipur news in hindi : जयपुर की सड़कों पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ऑडी ने जमकर तांडव मचाया। कार ने डिवाइडर से टकराने के बाद 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े ठेलो को टक्कर मारी। 16 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। हादसे से अफरा-तफरी मच गई।
 
बताया जा रहा है कि दमन और दीव ने नंबर प्लेट वाली ऑडी शुक्रवार रात लगभग 9.30 बजे पत्रकार कालोनी के पास डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हो गई। चालक द्वारा नियंत्रण खोने के बाद ऑडी ने ठेले से लेकर कार तक जो भी वाहन सामने आया, उसे टक्कर मारी। घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया। 
 
कार में 4 लोग सवार थे। दावा किया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि हादसा रेस लगाने के चक्कर में हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में सवार लोग नशे में थे।

पुलिस ने हादसे के बाद ऑडी कार को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा ठेले क्षतिग्रस्त हुए हैं।
 
हादसे के बाद डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अधिकारियों को इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अमेरिका ने कब-कब किया लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels