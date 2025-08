क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्व

when is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।





क्या कहता है पंचांग?: पंचांग के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि और भद्रा काल की स्थिति इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे तक रहेगी। तो, पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यहीं पर मुख्य प्रश्न उठता है कि राखी किस दिन बांधी जाए।





भद्रा काल का साया: रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार 8 अगस्त को जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, तभी भद्रा काल का भी वास रहेगा। भद्रा काल 9 अगस्त को तड़के 1 बजकर 52 पर ही समाप्त होगा।





