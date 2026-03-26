रामनवमी 2026: श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र, जाप करने से मिलेगा सबकुछ

रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन श्री रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। साल 2026 में रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुख, शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी भक्ति जीवन के हर संकट को दूर करने वाली मानी गई है।