क्या अंजू भारत लौटेगी, कैसा रहेगा पति अरविन्द का रुख?

Anju of Alwar reached Pakistan to meet friend: भारत में पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड सीमा हैदर (Seema Haider) का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है, इसी बीच राजस्थान की 2 बच्चों की मां अंजू (Anju of Alwar) अपने पति और घरवालों को बिना बताए अपने फेसबुक फ्रेंड्‍स नसरुल्ला से मिलने खैबर प्ख्तूनख्वा चली गई। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह घरवालों को बिना बताए कहीं गई है। अंजू के पति अरविन्द पत्नी की हरकत से बेहद खफा हैं।