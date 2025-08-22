ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






UP : बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों की मौत, ट्रक चालक हुआ फरार

Advertiesment
हमें फॉलो करें 2 brothers riding a motorcycle died after being hit by a truck in Bulandshahar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुलंदशहर (उप्र) , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (00:51 IST)
Bulandshahar Uttar Pradesh News : बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद इलाके में बृहस्पतिवार को एक ट्रक ने एक मोटरसाइकल को सामने से टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। वे सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
 
पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गौतमबुद्ध नगर जिले में दनकौर थाना क्षेत्र के मंडी श्याम नगर निवासी विशाल (21) और प्रियांशु (19) के रूप में हुई है। वे सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।
ALSO READ: झारखंड में गिरी आकाशीय बिजली, 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौत
उसने बताया कि ट्रक ने उनकी मोटरसाइकल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
ALSO READ: पाकिस्तान में बस से टकराई एंबुलेंस, 6 लोगों की मौत, 5 घायल
अधिकारियों ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। सिकंदराबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

झारखंड में गिरी आकाशीय बिजली, 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौत
होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels