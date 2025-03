कोलकाता में एक ही परिवार के 3 लोग मृत मिले, आर्थिक तंगी के कारण लगाया मौत को गले

3 members of the same family found dead in Kolkata: कोलकाता के कस्बा इलाके में मंगलवार को एक बच्चे समेत एक परिवार के 3 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान सोमनाथ रॉय (40), उनकी पत्नी सुमित्रा (35) और उनके ढाई साल के बेटे रुद्रनील के रूप में हुई है।