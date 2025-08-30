Floods in Punjab: फिरोजपुर में अब तक 3 हजार लोगों को बचाया, राहत अभियान जारी

Floods in Punjab: पंजाब में फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 3 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सतलुज नदी में उफान के कारण आई बाढ़ से जिले के लगभग 100 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा जिला प्रशासन, सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और पंजाब पुलिस चौबीसों घंटे बचाव एवं राहत अभियान चला रही है।

उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ के बचाव दल जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि गजनी वाला, कालू वाला, टेंडी वाला, निहाला लवेरा और बग्गे वाला गांवों में राहत कार्य जारी है और इन इलाकों में चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं।

पंजाब के कई जिलों के गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सतलुज, व्यास और रावी नदियां अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उफान पर हैं। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।(भाषा)

