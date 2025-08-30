Festival Posters

Floods in Punjab: फिरोजपुर में अब तक 3 हजार लोगों को बचाया, राहत अभियान जारी

Flood in Punjab

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

फिरोजपुर , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (15:51 IST)
Floods in Punjab: पंजाब में फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 3 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सतलुज नदी में उफान के कारण आई बाढ़ से जिले के लगभग 100 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा जिला प्रशासन, सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और पंजाब पुलिस चौबीसों घंटे बचाव एवं राहत अभियान चला रही है।
 
उपायुक्त दीपशिखा शर्मा ने कहा कि जिले भर में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां फिलहाल लगभग 350 लोगों को भोजन और अन्य जरूरी चीजें प्रदान की जा रही हैं। लगभग 3,000 परिवारों को सूखा राशन दिया गया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।ALSO READ: Weather Update: पंजाब के 250 गांवों में बाढ़, प्रयागराज में 10 हजार घर पानी में डूबे
 
उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ के बचाव दल जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि गजनी वाला, कालू वाला, टेंडी वाला, निहाला लवेरा और बग्गे वाला गांवों में राहत कार्य जारी है और इन इलाकों में चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं।
 
अधिकारियों के मुताबिक दुलचीके, मुहम्मद वाला और गट्टी राजोके जैसे गांवों में पशुओं के इलाज, चारा और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गणेश वाला, निहाला किल्चा, दोना मत्तर और अन्य गांवों में डेंगू और मलेरिया रोधी दवाओं का छिड़काव भी कर रही हैं।ALSO READ: पटियाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ का अलर्ट जारी, सीएम मान ने दिए बचाव ने निर्देश
 
पंजाब के कई जिलों के गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सतलुज, व्यास और रावी नदियां अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उफान पर हैं। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

