रांची में पिकअप वैन और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 महिलाओं की मौत

3 women died in collision between van and tractor: झारखंड के रांची जिले में सोमवार की सुबह सड़क पर बने डिवाइडर से टकराने के बाद एक पिकअप वैन (van) की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई जिससे उसमें (वैन में) सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा रातुचट्टी इलाके में हुआ।