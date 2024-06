राजस्थान में सांसद बने 4 और विधायकों ने दिया इस्तीफा, सचिवालय ने किया स्वीकार

4 more MLAs resigned in Rajasthan : राजस्थान में हाल में लोकसभा (Lok Sabha) के लिए चुने गए 4 और विधायकों ने विधानसभा (Assembly) से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा की 5 सीटें खाली हो गई हैं जिन पर अब उपचुनाव (by elections) करवाना होगा।