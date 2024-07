8 people died after car fell into a ditch in Anantnag : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 बच्‍चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी लोग कार से किश्तवाड़ से सिंथन टॉप होते हुए मारवाह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई।