Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरान

हमारे देश में यूट्‍यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर लोग खूब कमाई कर रह हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। लेकिन एक भिखारी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम सूर्या नाम के भिखारी ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। यहां उसने भीख मांगने का काम एक बिजनेस सेटअप की तरह शुरू कर दिया है।

वीडियो में कहता है थैंक्स अपने यूट्यूब अकाउंट पर गौतम रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग करता है और लोगों को QR कोड दिखाकर 1-1 रुपए की भीख मांगता है। गौतम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान QR कोड दिखाता है। इस क्यूआर कोड पर व्यूअर्स उसे 1 रुपए से 100 रुपए तक पेमेंट करते हैं। गौतम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए 1 या दो नहीं बल्कि कई बार 10000 से भी ज्यादा जुड़ते हैं, जो लोग उसे पैसे देते रहते हैं, वह उनका नाम लेता है और तुरंत थैंक्यू भी कहता है। उसके वीडियोज के व्यूज करोड़ों में है, जहां 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स भी है। अधिकांश फॉलोवर उसे 1-1 रुपए ही देते हैं क्योंकि कई यूजर उसके वीडियो को पहली बार भी देखते हैं। उसके इस काम को देखते हुए कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है।

गौतम सूर्या ने अपने वीडियो में अपनी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में भी कई बार बताया है। उसका कहना है कि कुछ साल पहले उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसके पास न कोई नौकरी थी और न कोई सहारा। वह घर पर बेरोजगार बैठा रहता था। उसने बताया कि उसके पिताजी रात को 12.30 बजे तक साइकिल चलाकर काम करके घर लौटते थे। जब उनकी नजर अपने बेटे से मिलती थी तो दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी होती थी।

कितनी होती है कमाई गौतम सूर्या ने अपने जीवन के बारे में बताया कि वह जवान है, युवा है लेकिन उसके बावजूद वह घर में फालतू बैठा है। उसने कहा कि उसके पिता जी काम करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन मेरे पास काम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं. गौतम ने अपने अकाउंट के बायो में कैप्शन लिखा हुआ है कि 'एक दिन मैं अपना घर बनाउंगा' गौतम रोज अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर पैसे कमाता है। भिखारी गौतम के चैनल पर रोजाना हजारों में लोग जुड़ते हैं, लेकिन अब तक की उनकी सबसे बड़ी रीच 26 करोड़ व्यूज की रही है। Edited by : Sudhir Sharma