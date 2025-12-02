rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






काशी-तमिल संगमम में सुरक्षा घेरा तोड़कर CM योगी के मंच के करीब पहुंचा नशेड़ी, कमांडो ने धरदबोचा

Advertiesment
हमें फॉलो करें CM Yogi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वाराणसी , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (22:13 IST)
काशी-तमिल संगमम 4.0 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। एक नशेड़ी युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मंच के पास पहुंच गया। युवक मुख्यमंत्री तक पहुंचने ही वाला था कि कमांडो ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि युवक नशे में था और मानसिक तनाव से जूझ रहा था।

अपर पुलिस आयुक्त विदूष सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए युवक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसी हालत में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा था। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया युवक वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बजरिया इलाके का रहने वाला जोगिंदर गुप्ता उर्फ बाला है। रुआती जांच में पता चला कि वह पूरी तरह नशे की हालत में था। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इमरान जिंदा है, जेल में किया जा रहा है मेंटली टार्चर, बहन ने मुलाकात के बाद क्या कहा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels