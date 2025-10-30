chhat puja

योगी जी के कारण एक माह में दो बार दीपावली मनाने का मिला अवसर

योगी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में बुधवार को की थी 30 रुपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि, गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिले किसान, जताया आभार

लखनऊ , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (19:05 IST)
CM Yogi Adityanath: योगी सरकार ने बुधवार को पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की। इस निर्णय के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गन्ना किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निर्णय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गन्ना किसानों ने अपनी भावनाएं साझा कीं। किसानों ने एक स्वर में कहा कि योगी जी के कारण हमें एक माह में दो बार दीपावली मनाने का अवसर मिला।  
 
सीएम योगी के कारण हुआ संभव, अब मोबाइल पर मिल रही पर्ची : सभी को गोपाष्टमी की बधाई। एक समय था कि जब गन्ना रखे-रखे सूख जाता था और पर्ची नहीं मिलती थी। आज मोबाइल पर पर्ची मिल रही है। आलू-गन्ना, चना-गन्ना, सरसों-गन्ना, पत्ता गोभी गन्ना जैसे सहफसली खेती का अवसर मिला है। आमदनी बढ़ी है। यह मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया।
संतोष वाजपेयी, प्रगतिशील किसान
 
भाजपा ने सार्थक किया जय जवान- जय किसान का नारा : मथुरा के हीरा सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। पूर्व में कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा..किसी ने हमारी सुध नहीं ली। 'जय-जवान जय किसान' का नारा भले कांग्रेस से आया, लेकिन सार्थक भाजपा सरकार में ही हो सका है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई और पीएम मोदी ने हमें सम्मान निधि दिया है।
 
पहली ही कैबिनेट में योगी जी ने माफ किया हमारा ऋण : प्रगतिशील किसान रामनिवास यादव ने कहा कि पिछली दो सरकारों के 10 वर्ष में गन्ना मूल्य एक रुपये भी नहीं बढ़ा। योगी जी ने 08 वर्षो में 35% से ज्यादा मूल्य बढ़ाया है। पहली कैबिनेट में योगी जी ने हमारे ऋण की माफी की। पूरा प्रदेश निहाल हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए  सतत प्रयत्नशील हैं। 
webdunia
आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी गन्ना गायब कर सके : गन्ना किसान सरदार गुरुदत्त सिंह ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में एक माह में दो बार दीपावली मनाने का मौका मिला है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, समझ नहीं आ रहा। पूर्व की सरकारों में कांटे पर घटतौली, व्यवस्था का हिस्सा थी। योगी सरकार बनने के बाद आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी गन्ना गायब कर सके।
 
गरीब किसानों के चेहरे पर योगी सरकार लेकर आई मुस्कान : शामली के सत्यपाल भूरा ने कहा कि  योगी सरकार ने गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। प्रदेश सरकार का यह कदम गन्ना किसानों को समृद्धि की ओर लेकर जा रहा है। सरकार का यह फैसला गन्ना किसानों के हित में है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए पूरे शामली की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार। 
