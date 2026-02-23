Hanuman Chalisa

Breaking News : रांची में एयर एंबुलेंस क्रैश, 7 लोग थे सवार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (22:47 IST)
रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार शाम चतरा जिले के सिमरिया में क्रैश हो गई। एयर एंबुलेंस में करीब 7 लोग सवार थे। एंबुलेंस में एक मरीज और साथ परिजन सवार थे। विमान का संपर्क टेकऑफ के कुछ देर बाद ATC से टूट गया था। 

रांची एयरपोर्ट के मुताबिक एक मेडिकल फ्लाइट ने उड़ान भरी। अगले स्टेशन से उसका संपर्क हुआ, फिर कंट्रोल अगले स्टेशन को सौंप दिया गया। इसके बाद संपर्क टूट गया। प्लेन ने रांची एयरपोर्ट से संपर्क नहीं किया। राज्य सरकार को इस बारे में बता दिया गया है। सभी जरूरी SOPs का पालन किया जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma

