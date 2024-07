पहाड़ों पर बारिश का कहर, अल्मोड़ा में ताश के पत्तों की तरह ढह गया पुल

almora bridge collapsed video viral it was connecting ramnagar to almora : उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बरसात ने आमजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। अल्मोड़ा जिले में एक पुल टूटकर बहने का वीडियो सामने आया है। शनिवार शाम बजे के करीब रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला मोहान के पास पन्याली स्रोत पर बना पुल पानी के तेज बहाव को सहन नहीं कर पाया।