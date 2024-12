अलीगढ़ में मिला एक और शिव मंदिर, कई वर्ष से था बंद

Old temple found in Aligarh UP: भाजपा के नेताओं और हिंदू संगठनों ने दावा किया कि अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल इलाके में लंबे समय से बंद पड़ा एक और शिव मंदिर ढूंढ निकाला गया है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम को सराय मियां इलाके में स्थित यह मंदिर ढूंढा गया है। वहीं 36 घंटे पहले बन्नादेवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय रहमान इलाके में भी इसी तरह का एक और बंद मंदिर मिला था।