शंकराचार्य विवाद पर योगी के समर्थन में अयोध्या के GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अयोध्या , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (16:14 IST)
प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बढ़ते शंकराचार्य विवाद पर अब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाजार गर्म है। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। अब अयोध्या से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग अयोध्या मंडल में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 
उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि सरकार के समर्थन में और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। मैं पिछले 2 दिन से बहुत आहत था।

प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका अनर्गल प्रलाप मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उत्तरप्रदेश सरकार से मुझे वेतन मिलता है, उसके प्रति मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं।
 

राजा भैया ने नहीं की मुलाकात 

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सोमवार को माघ मेले में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे। माघ मेले के अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी प्रयागराज में मौजूद हैं, लेकिन राजा भैया उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे। इसे लेकर धार्मिक और राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उनके आगमन की सूचना मिलते ही मेला क्षेत्र में कुछ समय के लिए हलचल देखी गई। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की सार्वजनिक प्रतिक्रिया या बयान नहीं दिया। माघ मेले के दौरान राजा भैया संत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने साधु-संतों से मुलाकात की और कुछ समय शिविर परिसर में बिताया। जानकारी के अनुसार वे करीब आधे घंटे तक शिविर में मौजूद रहे। Edited by : Sudhir Sharma

