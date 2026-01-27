शंकराचार्य विवाद पर योगी के समर्थन में अयोध्या के GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा

#WATCH | Ayodhya, UP | On his resignation, Prashant Kumar Singh, GST Commissioner, Ayodhya, says, "In favour of the government and to oppose Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand, I have resigned. For the last 2 days, I was deeply hurt by his baseless allegations against our CM… pic.twitter.com/ajPjHErYIQ— ANI (@ANI) January 27, 2026
ये प्रशांत सिंह हैं, यूपी के अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर (GST) हैं.
UGC में मोदी को उल्टा सीधा कहा जा रहा और शंकराचार्य योगी को भला बुरा कह रहे.
मोदी-योगी का अपमान प्रशांत सह न पाए, पीड़ा में थे, सो नहीं पा रहे थे. अब मोदी-योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया.
प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका अनर्गल प्रलाप मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उत्तरप्रदेश सरकार से मुझे वेतन मिलता है, उसके प्रति मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं।
पत्नी से रोते हुए… pic.twitter.com/ZOsxu0MZbS— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) January 27, 2026