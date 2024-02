बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को खुलेंगे, यात्रा की तैयारियां जल्द शुरू होंगी

Badrinath temple doors will open on 12th May: उत्तराखंड (Uttarakhand) में बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham) के कपाट भक्तों के लिए 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। मंदिर के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बद्रीनाथ-केदारनाथ (Badrinath-Kedarnath) मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने देहरादून में कहा कि परंपरा को ध्यान में रखते हुए, बुधवार को बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर पैलेस में एक धार्मिक समारोह के बाद मंदिर के कपाट खोलने की तारीख और समय की घोषणा की गई।